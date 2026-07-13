Boda terminó en tragedia: 13 invitados murieron en extrañas circunstancias

Un grupo de personas que regresaba a casa tras asistir a una boda sufrió un aparatoso accidente de tránsito que dejó 13 muertos y cinco heridos, luego de que el vehículo en el que se movilizaban quedara atrapado entre dos camiones durante una maniobra que salió mal.

La tragedia se registró en la autopista costera del norte, cerca de la aldea de Kiajaran Kulon, en la regencia de Indramayu, Indonesia. Las víctimas habían participado en una ceremonia de matrimonio celebrada en Yakarta y emprendían el viaje de regreso cuando ocurrió el fatal siniestro.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los invitados viajaban en una camioneta de caja abierta. En determinado momento, el conductor decidió disminuir la velocidad con la intención de realizar un giro sobre la carretera, aprovechando un espacio en la vía para cambiar de sentido. Sin embargo, la maniobra terminó desencadenando una cadena de impactos de gran magnitud.

El jefe de la Policía de Tránsito local, Undang Syarif Hidayat, explicó que un camión de carga que circulaba en el mismo sentido no alcanzó a detenerse e impactó violentamente la parte trasera de la camioneta. Como consecuencia del choque, el vehículo fue lanzado hacia el carril contrario, donde otro camión terminó embistiéndolo.



“El impacto empujó la camioneta hacia el carril contrario, donde fue golpeada de nuevo por otro camión”, señaló el oficial, citado por medios locales. Además, indicó que “la violenta colisión lanzó a más de una docena de personas de la camioneta a la carretera”, una situación que agravó el número de víctimas.

Las autoridades precisaron que la camioneta quedó aprisionada entre los dos vehículos de carga pesada y fue arrastrada varios metros. La fuerza del impacto hizo que varias personas murieran en el lugar, mientras otras quedaron con lesiones de consideración.

Los equipos de emergencia atendieron a los sobrevivientes y los trasladaron a centros médicos cercanos. De las cinco personas heridas, algunas permanecen en estado grave y reciben atención especializada.

Publicidad

Entretanto, la Policía adelanta las investigaciones para establecer con exactitud cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Entre los aspectos que analizan los investigadores se encuentra la maniobra realizada por el conductor de la camioneta y las condiciones en las que se produjo la colisión.

El hecho ha causado conmoción entre los habitantes de la región, ya que lo que comenzó como una celebración terminó en una tragedia que enlutó a varias familias. Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer todos los detalles de uno de los accidentes más graves registrados recientemente en esa vía.