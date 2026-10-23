Brasil se debate en un empate técnico en vísperas de la segunda vuelta presidencial

A menos de 48 horas de la segunda vuelta presidencial en Brasil, la contienda electoral entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro se mantiene en un escenario de extrema paridad. De acuerdo con el análisis de André Kaysel Velasco, profesor y doctor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp), en Mañanas Blu la coyuntura actual impide dar por sentado a un ganador debido a la escasa brecha que registran los estudios de opinión.

Empate técnico y la caza de abstencionistas e indecisos

El especialista enfatizó la estrechez inédita de los resultados en las vísperas de los comicios. "A estas alturas yo diría que es irresponsable clavar un ganador porque si uno mira las encuestas (...) lo que señalan es que la diferencia es mínima, mínima. Nunca fue tan pequeña la diferencia entre el primer y el segundo contrincante en un balotaje en Brasil a vísperas de la elección", explicó Velasco.

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Asimismo, subrayó que los datos indican que se trata de "una situación de empate, para todos los efectos". Ante esta paridad, las estrategias de campaña se enfocan en movilizar al electorado abstencionista y a los indecisos.

Aunque el voto en Brasil es obligatorio, las sanciones económicas por no sufragar son reducidas, lo que derivó en una abstención del 21% en la primera vuelta —equivalente a unos 33 millones de personas de un padrón de 155 millones—.



Este segmento no votante está conformado predominantemente por sectores vulnerables, mujeres y adultos mayores.

De igual forma, los votantes que respaldaron a otras alternativas conservadoras en la primera vuelta (como Ronaldo Caiado, Renan Santos o Augusto Curi) se encuentran indecisos. Según Velasco, "con esa diferencia tan reñida, los pocos indecisos que hay serán decisivos".

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Un Congreso dominado por la extrema derecha y la dinámica del rechazo

Un eje del contexto político es el resultado de las elecciones legislativas del pasado 4 de octubre, donde la extrema derecha obtuvo un desempeño favorable, especialmente en el Senado, alcanzando 49 de los 81 escaños para la alianza de Bolsonaro. No obstante, Velasco aclaró que la ventaja parlamentaria no se refleja directamente en la carrera presidencial debido a la lista abierta y la fragmentación partidaria.

En este escenario, la definición del nuevo mandatario depende directamente de la percepción negativa de los candidatos. "Lo que va a decidir la elección es el factor de rechazo", sostuvo el politólogo, recordando que la suma del lulismo y el bolsonarismo abarca cerca del 70% del electorado.

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El académico apuntó que, si bien en la primera vuelta predominó el rechazo a Lula, hacia la segunda vuelta el sentimiento popular ha mutado, proyectando un mayor temor hacia lo que representa Bolsonaro.

Guerra de algoritmos, tensión judicial y el debate decisivo

El terreno de la comunicación digital ha sido objeto de intensa controversia. Velasco señaló que existen indicios de manipulación por parte de Meta para supuestamente favorecer los mensajes de Flavio Bolsonaro frente a los de Lula, lo que desencadenó protestas en São Paulo y notificaciones por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En contraposición, destacó el avance organizativo de la izquierda mediante figuras como el diputado André Janones, quien conformó un canal de casi 8 millones de electores para incidir en los algoritmos.

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Escuche aquí la entrevista: