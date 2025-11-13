En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Buques de guerra de EE. UU. se posicionan cerca a la costa de Venezuela

Buques de guerra de EE. UU. se posicionan cerca a la costa de Venezuela

De acuerdo con informes militares, los buques transitaron entre Aruba y Curazao y actualmente se encuentran a unas 30 millas (48 km) de la costa venezolana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad