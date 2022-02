Buscan a peligroso ladrón que roba desnudo y abusa de sus víctimas

Los vecinos de un barrio de República Dominicana están azotados por un hombre que entra desnudo a las casas de las mujeres solas para robarlas y abusar de ellas. Ya son varias las víctimas que narran los hechos del ladrón que, como Dios lo trajo al mundo, gatea sigilosamente, las amenaza, las abusa y luego las despoja de todas sus pertenencias.

“Veo este señor en la habitación de mi hija con un cuchillo y ella me dice ¡Mami, no! Una forma de decirme quédate quieta. A punta de cuchillo se la llevó a la sala y allí me amenaza de nuevo con hacerle daño a mi hija”, mencionó una de las agredidas.

Las que piden ayuda ante las agresiones de este hombre no han recibido el apoyo de sus vecinos. De acuerdo a las denuncias de varias mujeres, el delincuente se unta aceite en todo el cuerpo con el fin de dificultar su captura.

“Se pone aceite en el cuerpo para deslizar las manos cuando ellos lo vayan a agarrar, como cuando las veces que lo han intentado y no pueden porque él se les escapa”, indicó una vecina.

La identidad del sujeto aún no se conoce y según testimonios fue hasta la semana pasada que empezaron los ataques en esta zona de la capital dominicana. Las autoridades ya le siguen la pista al delincuente.