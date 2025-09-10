Caos en Francia: protestas contra política de Macron paralizan calles bajo lema 'Bloqueemos todo'

Francia enfrenta una fuerte jornada de protesta social que busca bloquear el país, tras el primer día en el cargo de Sébastien Lecornu como primer ministro, y quien es un afín del presidente Emmanuel Macron, siendo el cuarto que tiene Francia en menos de dos años.

El país se enfrenta a una fuerte crisis de orden económico y político que ha desatado el caos, y que motivó a los activistas franceses a manifestarse en contra de los actuares políticos del presidente.

Ante las intensas manifestaciones, las autoridades francesas dispusieron a más de 80.000 policías y militares, quienes tienen la orden de contener con firmeza las manifestaciones; sin embargo, los fuertes disturbios han dificultado las acciones policiales en múltiples zonas del país.

En múltiples videos que circulan por redes sociales, se muestran los caóticos enfrentamientos entre los ciudadanos y las autoridades francesas. Mientras que las autoridades buscan protegerse en medio de los disturbios, los manifestantes arrojan múltiples objetos contra los oficiales, desde bengalas de mano, hasta botes repletos de basura. Además, las protestas han generado múltiples daños a los vehículos de policía y han dejado pilas de basura regada por las calles.

Hoy comienza otra huelga general en Francia con paro indefinido contra el plan de recortes sociales de Macron y su aumento en gasto militar. Mientrss, en España la última huelga general fue en marzo de 2012. Tenemos mucho que aprender de la lucha obrera de los franceses.

Ante esta situación, en la red social Telegram, surgió una iniciativa independiente el mes de julio de 2025, donde se buscaba protestar contra los recortes presupuestales presentados por el gobierno ese mismo mes, y tomó fuerza pese a las dudas iniciales de los sindicatos y las organizaciones tradicionales.

¿Por qué están protestando?

El movimiento 'Bloqueemos todo', se organizó al margen de los partidos y los sindicatos, y se marca como objetivo paralizar el país. Según los servicios policiales, los enfrentamientos se desataron posterior al primer día de trabajo de Lecornu, ministro de Defensa, que fue nombrado por el presidente Macron, luego de la caída de la gobernatura del primer ministro anterior, François Bayrou, en la Asamblea Nacional a inicios de esta semana.

Fuertes protestas esta mañana en Paris, contra el gobierno sionista de Francia, que quiere llevar a cabo recortes contra los trabajadores por valor de 44.000 millones de euros, este gobierno hizo récord de venta de armas a "Israel" en 2024.

Francia nos enseña el camino a seguir…



Francia nos enseña el camino a seguir… pic.twitter.com/2qF1kxAF5i — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 10, 2025

Los manifestantes que promovieron este movimiento, estarían solicitando, también, la renuncia voluntaria del presidente Macron, al que acusan de haber enriquecido aún más a los altos patrimonios en detrimento de las clases populares, y quien cuenta hoy con un índice de aprobación, tan sólo, del 15%.