Capturado alias ‘Garrote’, señalado de ataque con motobomba en Calamar, Guaviare

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía, fue capturado en el casco urbano de Calamar, Guaviare, alias ‘Garrote’, presunto miembro de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva y el Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con información de inteligencia, el capturado estaría vinculado al ataque con motobomba en el parque principal de Calamar, ocurrido meses atrás, en el que resultaron heridos seis militares y dos civiles. Además, se le atribuye participación en el cobro de extorsiones y la instrumentalización de población civil en la región.

El Ejército informó que la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y “con pleno respeto de los derechos fundamentales”, reiterando su compromiso con la protección de la población en el suroriente del país.

Este resultado, destaca la institución, se enmarca en la ofensiva operacional contra los grupos armados organizados al margen de la ley. Según la institución, la captura de alias ‘Garrote’ representa un debilitamiento a las redes de apoyo del bloque de Mordisco en el Guaviare.

Finalmente, la Brigada de Selva N.° 22 recordó a la ciudadanía que la línea gratuita 147 permanece habilitada para recibir denuncias que contribuyan a enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad en la región.