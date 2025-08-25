Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Tensión Venezuela-EEUU
Atentado terrorista en Cali
Hip Hop al Parque

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturado alias ‘Garrote’, señalado de ataque con motobomba en Calamar, Guaviare

Capturado alias ‘Garrote’, señalado de ataque con motobomba en Calamar, Guaviare

El presunto integrante de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ sería responsable del atentado en el parque principal de Calamar, Guaviare, que dejó ocho heridos.

Capturado alias ‘Garrote’, señalado de ataque con motobomba en Calamar, Guaviare
Capturado alias ‘Garrote’, señalado de ataque con motobomba en Calamar, Guaviare
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:46 p. m.

En una operación conjunta entre el Ejército y la Policía, fue capturado en el casco urbano de Calamar, Guaviare, alias ‘Garrote’, presunto miembro de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. La acción fue ejecutada por tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva y el Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4, en cumplimiento de una orden judicial.

De acuerdo con información de inteligencia, el capturado estaría vinculado al ataque con motobomba en el parque principal de Calamar, ocurrido meses atrás, en el que resultaron heridos seis militares y dos civiles. Además, se le atribuye participación en el cobro de extorsiones y la instrumentalización de población civil en la región.

El Ejército informó que la operación se desarrolló bajo estrictos protocolos de seguridad y “con pleno respeto de los derechos fundamentales”, reiterando su compromiso con la protección de la población en el suroriente del país.

Este resultado, destaca la institución, se enmarca en la ofensiva operacional contra los grupos armados organizados al margen de la ley. Según la institución, la captura de alias ‘Garrote’ representa un debilitamiento a las redes de apoyo del bloque de Mordisco en el Guaviare.

Finalmente, la Brigada de Selva N.° 22 recordó a la ciudadanía que la línea gratuita 147 permanece habilitada para recibir denuncias que contribuyan a enfrentar la criminalidad y garantizar la seguridad en la región.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Guaviare

Disidencias Farc

Conflicto armado en Colombia