Capturan a famoso influencer por abuso de menores: el ‘Richard Ríos hondureño’

Un joven creador de contenidos hondureño, de 24 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, tras una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos, donde es requerido en un caso de violación contra una menor. Ahora deberá enfrentar un proceso de extradición, informaron este sábado medios locales y fuentes oficiales.

La Policía Nacional panameña detalló que, con apoyo de Interpol, se concretó la detención el viernes. El hombre es señalado por las autoridades estadounidenses de cometer delitos de agresión sexual y violación de menores.

Según el comunicado oficial, el detenido viajaba desde Tegucigalpa, Honduras, con destino a São Paulo, Brasil, pero su escala en Panamá fue interrumpida para dar cumplimiento a la orden judicial.

El tiktoker de Honduras, Daniel Coly, conocido como Richard Ríos, fue detenido en el aeropuerto de Tocumen, Panamá, en una escala de un viaje a Brasil. Es requerido en EEUU por delitos sexuales pic.twitter.com/ItVqBGBeMW — barriosdurospanama (@BarriosDurospty) September 6, 2025

El diario El Siglo identificó al capturado como Daniel Coly, conocido en redes sociales como Richard Ríos Hondureño. Por su parte, Mi Diario señaló que el tiktoker tenía previsto llegar a Brasil para participar en un partido amistoso con la selección de creadores de contenido de ese país.