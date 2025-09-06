Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturan a famoso influencer por abuso de menores: el ‘Richard Ríos hondureño’

Capturan a famoso influencer por abuso de menores: el ‘Richard Ríos hondureño’

El tiktoker, conocido como ‘Richard Ríos Hondureño’, fue detenido por una orden de captura de Estados Unidos y deberá enfrentar un proceso de extradición.

'Richard Ríos Hondureño'
'Richard Ríos Hondureño'
Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 07:56 p. m.

Un joven creador de contenidos hondureño, de 24 años, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, tras una orden de captura internacional emitida por Estados Unidos, donde es requerido en un caso de violación contra una menor. Ahora deberá enfrentar un proceso de extradición, informaron este sábado medios locales y fuentes oficiales.

La Policía Nacional panameña detalló que, con apoyo de Interpol, se concretó la detención el viernes. El hombre es señalado por las autoridades estadounidenses de cometer delitos de agresión sexual y violación de menores.

Según el comunicado oficial, el detenido viajaba desde Tegucigalpa, Honduras, con destino a São Paulo, Brasil, pero su escala en Panamá fue interrumpida para dar cumplimiento a la orden judicial.

El diario El Siglo identificó al capturado como Daniel Coly, conocido en redes sociales como Richard Ríos Hondureño. Por su parte, Mi Diario señaló que el tiktoker tenía previsto llegar a Brasil para participar en un partido amistoso con la selección de creadores de contenido de ese país.

