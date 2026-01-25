En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Capturan a joven que robó cadena de oro del hijo de Petro en Madrid; cuesta más de $25 millones

Capturan a joven que robó cadena de oro del hijo de Petro en Madrid; cuesta más de $25 millones

La Policía ha detenido a un joven que acababa de robar una cadena de oro, arrancándosela del cuello, al hijo del presidente de Colombia

Nicolás Alcover, hijo de Gustavo Petro
Nicolás Alcover, hijo de Gustavo Petro
Foto: IG; nicolas.alcocerpetro
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad