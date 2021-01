Caso de Donald Trump plantea serio debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes

La suspensión indefinida de las cuentas de Donald Trump en las principales redes sociales del mundo abrió un intenso e interesante debate sobre los límites de la libertad de expresión.

Aunque no es la primera vez que Twitter bloquea la cuenta de un personaje político, si es la primera vez que lo hace de forma permanente, lo que ha generado controversia al considerarse que pudo violarse el derecho a la libertad de expresión del presidente estadounidense, tema sensible que en otras ocasiones ha llegado a instancias judiciales. La pregunta no es solo si hubo o no censura, sino además el límite que tienen las compañías con respecto al contenido que publican sus usuarios.

Sobre el tema, hablaron en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire, tres conocedores expertos de la problemática: Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Jaime Abello, director general de la fundación Gabo; y Carlos Cortés, creador de la Mesa de Centro y cofundador de Linterna Verde.

"Son plataformas privadas, tienen unos términos de condiciones y uno los acepta cuando abre una cuenta", afirmó Edison Lanza.

"En el caso de Trump y la agitación de la violencia, su discurso tuvo una conexión con la acción violenta que terminó con el asalto del Congreso. Es un discurso que no está dentro de lo político ni la crítica, sino la violencia y la sublevación contra el orden democrático", complementó.

"Hay una cierta unanimidad en que los Estados Unidos llegaron a un límite, ya infranqueable, en cuanto a la manera en que Trump movilizó a esa gente para atacar a las instituciones y la democracia", declaró Abello.

"La libertad de expresión siempre entraña responsabilidades. Llegó el momento de pedirle responsabilidad al hombre más poderoso del mundo en redes sociales", agregó.

"Hay una idea fundamental que quiero dejar sobre la mesa alrededor de la decisión y es que no se cerró solamente la cuenta de Donald Trump. Trump es el líder de un ecosistema de manipulación y propaganda que el partido Republicano y un sector muy amplio de la derecha estadounidense lleva muchísimo tiempo elaborando", afirmó Carlos Cortés.

"Es un hecho que cuando existan unos problemas tan graves, riesgos de violencia tan grandes como los que vimos la semana pasada, que la plataformas deben actuar", añadió.

Escuche el análisis y los distintos puntos de vista sobre la libertad de expresión y las medidas de las redes sociales contra Donald Trump en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: