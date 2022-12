Chavismo anuncia movilización en Caracas el mismo día que la oposición

El gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) anunció este martes que hará una marcha por las calles de Caracas el 23 de enero, mismo día que la oposición convocó una gran movilización en la capital para rechazar el segundo mandato de Nicolás Maduro, que señalan de ilegítimo.

"Nosotros el 23 de enero vamos para la calle a recordarle al mundo que a Venezuela no se le vuelve a traicionar. Las cúpulas empresariales y de los viejos partidos políticos no volverán a traicionar a nuestro pueblo", dijo en la rueda de prensa el primer vicepresidente de la formación oficialista, Diosdado Cabello.

El también líder de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) explicó que el Gobierno organizará "tres grandes marchas" que partirán desde el este y oeste de la ciudad, por lo que aspira ver ese día "al chavismo desbordado en las calles" vistiendo de rojo, el color característico de la revolución bolivariana.

"Yo les voy a decir lo que va a pasar el 23: nada. No va a pasar nada por la falta de coherencia política de la derecha, por la conciencia del pueblo de Venezuela que no quiere violencia", dijo Cabello en alusión a la movilización opositora convocada para ese mismo día.

"No hay forma ni manera de que la oposición pueda hacer un gobierno de transición (...) el 24 de enero Nicolás seguirá siendo presidente", prosiguió.

Señaló que la ANC, un foro integrado solo por oficialistas y no reconocido por numerosos Gobiernos, aún no decide si adelantará para este año la elección de diputados del Parlamento, controlado por la oposición y declarado en desacato por el supremo desde que el chavismo perdió la mayoría de los escaños.

"Si nosotros lo aprobamos en la ANC habrá elecciones, y esa AN en desacato desaparece inmediatamente", advirtió tras acusar a los diputados de estar "usurpando la voluntad" de quienes reeligieron a Maduro en mayo pasado, en unos comicios en los que no participó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos.Por esta razón, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) no reconocen la legitimidad del segundo mandato del chavista que comenzó el jueves pasado y que lo mantendrá en el poder hasta 2025.

El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, ha pedido apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del Gobierno y convocó "a todo el pueblo a la calle" a participar el 23 de enero -fecha en la que se conmemora la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez- "a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela".