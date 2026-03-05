En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ecopetrol
Millonarios
UNP
Guerra en Irán
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Choque diplomático y comercial: España se planta ante las amenazas de Trump por conflicto en Irán

Choque diplomático y comercial: España se planta ante las amenazas de Trump por conflicto en Irán

Uno de los puntos de mayor fricción son las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles o cortar lazos comerciales con España como respuesta a su postura crítica frente a la intervención militar en Irán.

Publicidad

Publicidad

Publicidad