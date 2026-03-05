Choque diplomático y comercial: España se planta ante las amenazas de Trump por conflicto en Irán

La relación entre el gobierno de España y la administración de Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más críticos. A pesar de que los canales diplomáticos y las embajadas permanecen operativos, el cruce de declaraciones y las amenazas de represalias comerciales han marcado una agenda internacional dominada por el conflicto con Irán. En una reciente entrevista, José Antonio Sanahuja, internacionalista y exasesor de la Unión Europea, desglosó las claves de esta confrontación, subrayando que España no actúa sola, sino bajo el marco de la legalidad internacional y el respaldo de la Unión Europea.



Represalias comerciales y el respaldo de la Unión Europea

Uno de los puntos de mayor fricción son las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles o cortar lazos comerciales con España como respuesta a su postura crítica frente a la intervención militar en Irán.

Sin embargo, Sanahuja aclara que España, al ser parte de la Unión Europea, cuenta con una protección colectiva. La política comercial es competencia exclusiva de la Comisión Europea, la cual ya ha advertido sobre la posible activación del "instrumento anticoerción" para responder a cualquier represalia unilateral de Washington.

Según el experto, intentar aislar comercialmente a un solo estado miembro es complejo, ya que los productos podrían ser reetiquetados y distribuidos desde otros puntos del bloque.



Unilateralismo frente a legalidad internacional

Para Sanahuja, el núcleo del problema radica en el cambio de las reglas del juego por parte de Estados Unidos.

Argumenta que la administración Trump está actuando de manera unilateral, ignorando los procedimientos del Consejo de Seguridad de la ONU y tratando a sus aliados europeos bajo una relación de "vasallaje", término que rescata del presidente francés Emmanuel Macron. En contraste, la posición de Madrid se alinea con la tradición de apoyar el multilateralismo y el derecho internacional.



Escuche aquí la entrevista: