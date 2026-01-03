En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Gustavo Petro
Frontera con Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / CIA revela que funcionarios venezolanos habrían facilitado la ubicación de Nicolás Maduro

CIA revela que funcionarios venezolanos habrían facilitado la ubicación de Nicolás Maduro

Los agentes en Venezuela, trabajando clandestinamente desde agosto de 2025, recopilaron datos clave que permitieron planificar la operación de forma precisa contra Nicolás Maduro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad