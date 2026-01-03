Los cargos que enfrentará Nicolás Maduro ante la justicia en Estados Unidos

Tras ser capturado en Caracas, Venezuela, Nicolás Maduro llegará esta noche de 3 de enero a Nueva York tras ser trasladado por el Ejército de Estados Unidos. Desde allí, tendrá que responder por varios crímenes y casos políticos que se dieron durante el régimen de su Gobierno.

“Nosotros íbamos a hacer esto hace cuatro días, pero el clima no estaba perfecto. El clima tiene que estar perfecto. Y teníamos un clima perfecto. Teníamos un poco más de nubes que pensábamos, pero estaba bien. Esperamos cuatro días. Sabíamos que íbamos a hacer esto cuatro días atrás, tres días atrás, dos días atrás. Y de repente se abrió y dijimos, vamos. Y les diré que fue increíble”, expresó Trump tras la captura.

Ahora, Maduro deberá enfrentar a la justicia en Estados Unidos por diversos crímenes, entre esos, de lesa humanidad y su implicación en el narcoterrorismo en Latinoamérica en donde, incluso, ofrecieron 50 millones de dólares por su captura.

Trump habló de la carta de Nicolás Maduro. Foto: AFP

¿Qué cargos enfrentará Nicolás Maduro en EE.UU.?

Desde 2020 se conocieron los cargos que tendrá que afrontar Maduro por su régimen venezolano, los cuales son:



Narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Lavado de dinero.

Porte de armas de Guerra.

Vínculos con organizaciones terroristas.

Pero estos cargos no solo han sido declarados por parte de Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro, sino hacía otros miembros del régimen venezolano al igual que exintegrantes de las extintas Farc, como ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’.



“Lo que alegan estos cargos es que durante 20 año hubo una conspiración para traficar drogas hacia los Estados Unidos, encabezada por el Cartel de los Soles en convivencia con las Farc, sumado al respaldo de organización terrorista. Dicen que el régimen venezolano le entregaba armas de fuego a las Farc para que ejecutara amenazas terroristas”, explicó el periodista Juan Camilo Merlano, periodista de Noticias Caracol en Washington.

En ese orden de ideas, de ser hallado culpable podría tener una pena de 20 años de cárcel o cadena perpetua. Podría darse una reducción en medio del diálogo, pero lo cierto es que todo apunta que pasará el resto de sus días tras las rejas.