Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que las fuerzas estadounidenses han capturado a Nicolás Maduro tras una operación militar masiva. La noticia llega apenas horas después de que se reportaran múltiples explosiones y el sobrevuelo de aviones de combate sobre la capital venezolana, incidentes que el régimen de Maduro había denunciado inicialmente como una agresión contra su soberanía.

A través de su red social, Trump calificó la incursión como un éxito rotundo. "Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado del país en avión", informó el mandatario estadounidense.

Según la información proporcionada por el presidente estadounidense, la operación se realizó en colaboración con fuerzas del orden de EE. UU. (U.S. Law Enforcement), lo que sugiere un componente judicial vinculado a los cargos por narcotráfico que pesan sobre Maduro en territorio norteamericano.

El anuncio de Trump se produce en un momento de máxima tensión regional, coincidiendo con las denuncias del presidente colombiano Gustavo Petro sobre el uso de misiles en Caracas y el decreto de "Estado de Conmoción Exterior" que había emitido el Palacio de Miraflores minutos antes de conocerse la captura.



El presidente Trump ha convocado a una conferencia de prensa hoy mismo, a las 11:00 a. m., en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, donde se espera que se entreguen detalles específicos sobre el paradero de Maduro, las condiciones de su captura y el futuro inmediato de la intervención militar en suelo venezolano.

"Habrá más detalles próximamente", sentenció el mandatario, cerrando un mensaje que cambia por completo el panorama geopolítico del continente.