Blu Radio  / Venezuela  / Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas

Donald Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro tras bombardeos en Caracas

El presidente de Estados Unidos confirmó un "ataque a gran escala" en Venezuela y la detención del líder chavista junto a su esposa, Cilia Flores. Habrá rueda de prensa en Mar-a-Lago.

