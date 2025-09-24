Cientos de personas vendieron sus casas por esta creencia evangélica sobre el apocalipsis

En Sudáfrica se vive una fuerte polémica luego de que decenas de creyentes evangélicos vendieran sus casas, automóviles y pertenencias para “prepararse” ante lo que consideraban el inminente fin del mundo. La decisión fue motivada por las predicciones del pastor Joshua Mhlakela, quien aseguró que entre el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre de 2025 tendría lugar el “rapto”, un acontecimiento en el que, según la doctrina, Jesucristo regresaría para llevar consigo a los fieles que siguieron su palabra.

El anuncio, difundido en una entrevista con el canal Centtwinz TV y replicado en redes sociales como TikTok, rápidamente se viralizó y generó un ambiente de tensión en varias comunidades. Videos y mensajes alusivos a la supuesta llegada del “día del juicio final” circularon con fuerza, lo que impulsó a algunos devotos a tomar decisiones drásticas.

No obstante, no se trata de la primera predicción de este tipo. El propio Mhlakela ya había realizado advertencias similares en el pasado, que no se cumplieron, aunque esta vez su discurso cobró mayor alcance gracias a las redes.

¿Qué es el "rapto"?

El fenómeno del “rapto” no es nuevo dentro del cristianismo evangélico. De acuerdo con el teólogo Daniel Castelo, profesor en la Escuela de Divinidad de la Universidad de Duke, se trata de una interpretación que ha acompañado a distintas generaciones de creyentes a lo largo de la historia, basada en lecturas literales de la Biblia.



La doctrina señala que en el fin de los tiempos Jesucristo volverá a la Tierra para llevar al cielo a quienes se mantuvieron fieles, mientras que el resto de la humanidad enfrentará un periodo de tribulación y castigo.