Clara López: "Elección de Maduro fue transparente; sistema es mejor que el nuestro"

Siguen las reacciones por la reelección de Nicolás Maduro a la Presidencia de Venezuela. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la senadora Clara López compartió sus impresiones sobre las elecciones en el vecino país este domingo, 28 de julio. Como observadora invitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo que visitó varios puestos de votación a lo largo del día y aseguró, pese a las denuncias, que hubo tranquilidad y convivencia pacífica.

Sin embargo, la senadora López señaló que aún existen quejas por parte de la oposición que deben ser investigadas y resueltas. En respuesta a los cuestionamientos sobre la transparencia de los resultados, afirmó que no ve una falta, pero que todas las denuncias deben ser verificadas y resueltas. Incluso, comentó que el sistema electoral de Venezuela “es mejor” que el de Colombia.

“Creo que el sistema electoral es muy bueno y creo que es muy confiable. Yo siempre he criticado el nuestro. La muy legendaria la aseveración que hizo un registrador cuando tomó posesión del cargo, que decía que en Colombia cerraban las elecciones antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones. Eso ha variado algo, pero nosotros tenemos un sistema electoral muy deficiente comparado con el de Venezuela. Yo no conozco los demás del resto del mundo, entonces, no podría decir que es el mejor del mundo, pero es mejor que el nuestro”, precisó.

Elecciones en Venezuela // Foto: AFP

Según las cifras del CNE, el ahora reelegido presidente Nicolás Maduro, quien aún no ha sido reconocido por algunos países a falta de las acatas oficiales, obtuvo alrededor del 52 % de los votos, seguido por el opositor Edmundo González con algo más del 44 %. Al respecto, la senadora López defendió la elección de Maduro y recalcó que fue transparente.

“El preconteo facilita el fraude. Eso de que la gente tenga que poder registrarse para votar con una huella en color (…) Aquí votan hasta los muertos. Entonces no, yo creo que es un sistema que tiene toda la estructura de ser un sistema transparente y espero que así haya sido, pero como dije al comienzo, muy buena la confianza, mejor el control”, agregó.

En cuanto a las críticas sobre la falta de permitir la entrada de observadores internacionales no afines al Gobierno Maduro, la senadora Clara López señaló que en estas situaciones de polarización es posible que algunas personas busquen crear problemas en lugar de colaborar. Aunque reconoció que bajo circunstancias normales no se debería impedir la entrada de observadores, mencionó que ella y otros observadores fueron propuestos por diferentes partidos políticos para realizar su labor de acompañamiento en el proceso.

Durante su recorrido por los puestos de votación, la senadora López aseguró que no encontró irregularidades significativas y destacó la normalidad del proceso. Si bien hubo una disminución en la afluencia de votantes durante la tarde, lo que llamó su atención, consideró que el resultado era incierto debido a la polarización y la fuerza de ambos lados.

En cuanto al silencio, hasta ahora, del presidente Gustavo Petro sobre la transparencia de las elecciones y su impacto en las relaciones entre Colombia y Venezuela, la senadora enfatizó la importancia de mantener relaciones diplomáticas y no interferir en los asuntos internos de otros países. A pesar de las diferencias políticas, expresó que las relaciones entre ambos países no deben verse afectadas.

Finalmente, en respuesta a la afirmación del presidente Petro sobre el sistema electoral venezolano, la senadora López expresó que considera que el sistema electoral en Venezuela es muy confiable y transparente, y resaltó las diferencias con el sistema electoral colombiano, al que considera deficiente en comparación. Aunque reconoció que no puede comparar con otros sistemas electorales internacionales, la senadora López considera que el sistema venezolano tiene todas las estructuras para garantizar transparencia.