Colectivos chavistas impiden paso de opositores y periodistas a Asamblea Nacional

Estas personas gritaban consignas en respaldo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y aseguraron que la Asamblea es ilegítima y que no la reconocen.



Efe comprobó que aunque estos colectivos no lograron entrar en su totalidad al Palacio Legislativo, algunas personas lograron filtrarse en las instalaciones y fueron expulsadas por los miembros de la GNB.



Los colectivos identificados con el oficialismo se mantienen en las inmediaciones de la Cámara bloqueando el ingreso a los parlamentarios y a la prensa al Palacio Legislativo.



La Guardia Nacional custodia el lugar para que puedan pasar los diputados del edificio administrativo parlamentario de Pajaritos hacia el edificio Protocolar, donde se celebran las sesiones.



La Asamblea Nacional tiene prevista para hoy una sesión en la que sus miembros discutirán la participación de los gremios académicos y ciudadanos en lo que la mayoría opositora que controla el Parlamento denomina la defensa de la Constitución.



El Parlamento acusó esta semana al presidente Maduro de haber roto el hilo constitucional por lo que su la Cámara evaluará su responsabilidad política.



En ese sentido, la AN acordó citar a Maduro el próximo martes para que "responda todas las argumentaciones y acusaciones" presentadas en su contra y para que "demuestre que se somete a la Constitución y al Parlamento".