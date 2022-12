Colombia demuestra que paz y justicia no son incompatibles: Presidenta CPI

La presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Silvia Fernández de Gurmendi, asegura que Colombia "ha demostrado que paz y justicia no son incompatibles", en una entrevista concedida a Efe por la celebración del quince aniversario del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal.



Colombia es el único Estado latinoamericano que actualmente está bajo la lupa de la Fiscalía de la CPI y Fernández contó que, desde La Haya, se ha seguido "con atención" las negociaciones entre su Gobierno y el grupo guerrillero FARC.



"Siempre ha habido discusiones sobre si la paz puede prevalecer o si debe hacerlo la justicia" comentó la jueza argentina, que añadió que "el proceso colombiano, efectuado en el marco de un país que ha ratificado el Estatuto (de Roma) y que es parte de la CPI, ha demostrado que paz y justicia pueden ser compatibles".



La jueza calificó como "muy favorable" el apoyo que la región de América Latina y el Caribe ha prestado al tribunal en sus primeros quince años de vida, y se felicitó porque sus países hayan "ayudado mucho al equilibrio de género de la CPI" debido a que "cuatro de los cinco jueces latinoamericanos han sido mujeres".



Preguntada por la posibilidad de que algún líder latinoamericano se siente en un futuro en el banquillo de los acusados, dijo que "esa es una cuestión para el fiscal".



"A nivel global es una corte general y permanente, con lo cual nada queda excluido de antemano, pero la selección de situaciones de casos es realmente el mandato del fiscal", insistió.



Uno de los problemas a los que se enfrenta la CPI es la no universalización del Estatuto de Roma, pues a pesar de que se han adherido a él 124 países aún no cuenta con la ratificación de potencias militares como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, o India, entre otras.



Fernández, de 62 años, dijo que, de tener delante a sus altas autoridades, les diría "lo mismo que a todos los Estados. Les explicaría que la aplicación efectiva de la justicia por cierto tipo de delitos que afectan a la comunidad internacional es en interés de todos".



Puntualizó que la CPI "no compite con los sistemas nacionales" y que "los Estados mantienen la soberanía y el derecho de investigar y juzgar los hechos cometidos por sus nacionales", por lo que el tribunal de La Haya es sólo un sistema "de último recurso".



Otro país que no forma parte del Estatuto de Roma es Siria, el cual se desangra en un conflicto armado desde hace más de siete años.