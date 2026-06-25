Colombia despliega ayuda humanitaria ante devastador terremoto en Venezuela

Milton Rengifo, embajador de Colombia en Caracas, relató los angustiantes momentos iniciales en los que una alerta en su teléfono precedió por escasos segundos el movimiento telúrico.

"Fue una sensación inusual, nunca sentida. Espero que no vuelva a sentir en mi vida, pero realmente el shock fue muy duro", manifestó el diplomático al describir cómo escuchó los gritos provenientes de los edificios que rodean la residencia oficial.

Debido a la magnitud del evento, el gobierno venezolano ha decretado una emergencia nacional, lo que ha llevado a la suspensión de actividades consulares y diplomáticas ordinarias para priorizar el rescate y la evaluación de daños.

Deportistas varados y afectaciones en La Guaira

Uno de los casos más críticos que atiende la embajada es el de una delegación de 21 jóvenes deportistas de tenis de mesa. Los muchachos se encuentran actualmente en un hotel en Chacao tras la cancelación del torneo internacional en el que participarían.

Su regreso a Colombia se ha complicado debido a que el aeropuerto de La Guaira resultó seriamente afectado, inhabilitando los vuelos comerciales.

"Estamos mirando, organizando cómo coordinamos un vuelo. Tendrá que ser desde Maracay tal vez o uno de los aeropuertos circundantes", explicó Rengifo.

Terremoto Venezuela EFE

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La situación en La Guaira es particularmente alarmante. Según reportes recibidos por el embajador, el impacto fue tal que se temió un tsunami: "Dicen aquí que se evidenció que se separó la playa... las aguas se separaron bastante de la playa, aparecieron peces muertos".

En esta zona costera reside una importante población de colombianos de origen humilde, por lo que el embajador planea desplazarse personalmente para evaluar su situación de primera mano.

Respuesta humanitaria y búsqueda de desaparecidos

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El reto de la reunificación familiar es inmenso. Portales digitales ya reportan más de 22.216 personas con las que sus familias no han podido establecer contacto.

Ante este panorama, Colombia ha iniciado un despliegue de apoyo que incluye la llegada de dos aviones y un grupo de 62 funcionarios coordinados por la Unidad de Gestión de Riesgo.

El embajador destacó la solidaridad del sector privado, mencionando que empresarios de Cúcuta y Bogotá, junto a ProColombia, ya han ofrecido ayuda. "Ahora de lo que se trata es buscar entre los escombros restos y heridos que todavía los hay", enfatizó Rengifo, subrayando que la prioridad inmediata es la fase de rescate antes de pasar a la reconstrucción física de las zonas afectadas.

La embajada y el viceministerio de Asuntos Consulares están organizando una línea de emergencia para canalizar las solicitudes de los ciudadanos y coordinar con la sala situacional en La Guaira, buscando dar respuesta a los miles de colombianos que viven en sectores vulnerables como Petare y las zonas fronterizas.

Escuche aquí la entrevista: