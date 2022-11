Colombia no reconoce el triunfo de Maduro en elecciones del domingo

La canciller María Ángela Holguín aseguró que el Gobierno nacional no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela porque considera que no hubo "garantías", tal y como había anticipado el presidente Juan Manuel Santos.

"El Gobierno colombiano había reiterado en numerosas ocasiones que no iba a reconocer estas elecciones que se produjeron ayer por falta de garantías, por no ser transparentes, por no tener observación internacional", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores en una rueda de prensa.

Publicidad

Maduro obtuvo 6,1 millones de votos en los comicios del domingo, con lo que consiguió la reelección, de acuerdo con el segundo boletín emitido hoy por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La canciller también se refirió al comunicado del Grupo de Lima, del que Colombia hace parte, y cuyos países desconocieron hoy los resultados electorales por no cumplir con "los estándares internacionales", situación que los llevó a "reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas" con Venezuela.

Holguín recordó que Colombia no tiene embajador en Venezuela desde hace más de un año, pues Ricardo Lozano, quien se desempeñaba en ese cargo, se quedó en Bogotá en marzo de 2017 "en consultas" y desde entonces no ha regresado a Caracas.

"Nosotros tenemos con Venezuela una relación, yo le diría, ausente, no tenemos una relación permanente con Venezuela", dijo y agregó que a pesar de eso hay cónsules y un encargado de negocios que están pendientes de los colombianos que viven en ese país.

Publicidad

La ministra también se refirió a la crisis social, política y económica de Venezuela, de la cual afirmó que al país que más ha afectado es a Colombia ya que comparten una frontera de 2.219 kilómetros.

"Realmente es una tristeza muy grande ver la situación en la que se encuentra Venezuela, ver cómo la democracia no se logra rescatar, cómo la cantidad de venezolanos en estado de desesperación están huyendo de su país y el Gobierno no ofrece ningún tipo de respuesta para sus ciudadanos", afirmó.

Publicidad

Holguín destacó que uno de los problemas más graves que ha generado la migración es la condición de salud con la que llegan los venezolanos al país, para los que dice que Colombia ayudará hasta donde le sea posible.

"Los ministros y autoridades de Salud de todo el continente van a reunirse para poder coordinar acciones en materia de salud", añadió la ministra.

Explicó que los próximos 3, 4 y 5 de junio se presentará en el 48 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) una nueva resolución sobre Venezuela.

Maduro fue elegido como presidente de Venezuela para el período 2019-2025 al ganar unos comicios marcados por la altísima abstención y la exigencia de los derrotados de que se repitan por denuncias de irregularidades. E