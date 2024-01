Colombiana denunció ser víctima de maltrato intrafamiliar por parte de su expareja en México

En la tarde del domingo 28 de enero, María Fernanda Castellanos Rodríguez, una joven colombiana radicada en México hace cuatro meses, compartía con amigos en un asado. Ella cuenta que se sintió cansada y prefirió irse a dormir. Minutos más tarde, Tomás Hayshida Kobashi, mexicano de 34 años, le manifestó que quería tener relaciones sexuales. Según cuenta María Fernanda, el agresor estaba en alto grado de alicoramiento y, al oír la respuesta, comenzó a agredirla física y verbalmente.

Como primera reacción, María Fernanda pidió auxilio a algunos amigos que se encontraban en esa reunión. Sin embargo, Tomas Hayashida los golpeó gravemente con el argumento de estar defendiéndola en vez de apoyarlo.

“Y me asusté tanto, que los desperté y les dije: 'Por favor, ayúdenme, por favor, ayúdenme, él está loco, y aún así ellos se metieron a defenderme'. Él me golpeó en la cara y él golpeó a ellos por estar defendiéndome. Si el otro amigo no hubiera estado ahí, me hubiera podido matar”, contó María Fernanda a Blu Radio.

Sin embargo, la historia no acaba ahí. Según cuenta, también ha sido víctima de amenazas por parte de su agresor como de la familia. Al principio, la madre de Tomás le pidió que no lo denunciara porque podrían mandarlo a la cárcel y, posiblemente, lo matarían. Al ver que María Fernanda no accedía a estas peticiones, las amenazas escalaron hasta el punto de comprometer su vida. Le expresó a este medio que si ella era víctima de algo más grave, responsabilizaba directamente a Tomas Hayashiba y a su madre.

Este no es el único hecho de violencia en el que se ve involucrado el hombre. De acuerdo con personas cercanas, él es agresivo con su mamá, hermana, sobrinos y vecinos. Tanto así que, cuando se molestaba, azotaba las cosas y peleaba con las personas presentes en el lugar.

“Él es hasta agresivo con su mamá, y yo muchas veces le decía bájale, bájale, que siempre andas agrediendo a la gente verbalmente. También había tenido problemas golpeando cosas. Problemas con policías y celadores. Un día me manoteó y me pegó en una mano, pero nunca me había pegado de esa forma. Pero si había indicios de violencia que yo no veía”, indico la víctima.

Golpes María Fernanda Foto: suministrada/ María Fernanda

María Fernanda se dirigió a la coordinación general de investigación forense y servicios periciales de México para instaurar la denuncia y realizarse los chequeos médicos para certificar la agresión ante las autoridades. De acuerdo con su declaración, los médicos le informaron que sus golpes eran superficiales y que no podían acceder a realizar más exámenes médicos.

Sin embargo, la colombiana afirma que sufre de severos dolores en los brazos, piernas, espalda y su visión es mínima a causa de los golpes en el rostro. Por otro lado, denuncia que fue tratada como una delincuente en la oficina pública antes de instaurar la demanda y en los centros médicos donde la remitían.

“Yendo a la Fiscalía a hacer todo el proceso, así fuera horrible. Estar cansada físicamente, psicológicamente, al ver que no te atienden bien, que no te ayudan, que simplemente te traten como una delincuente. Aún así lo hice. Aún así me atreví porque no voy a permitir que esto siga pasando y que él se quede tranquilo con todo lo que está haciendo”, expresó María Fernanda.