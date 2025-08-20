Condenan a 23 años de prisión a hombre que asesinó a su pareja: "Una atrocidad"

Un hombre fue condenado este miércoles a 23 años de prisión por el feminicidio agravado de su pareja, una joven de 22 años a la que le asestó 45 puñaladas. La madre de la víctima rechazó el fallo por considerarlo insuficiente y alejado de lo que esperaba.

El Ministerio Público (MP) informó que la sentencia se alcanzó mediante un acuerdo de pena que incluye, además, una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos una vez cumplida la condena principal. El nombre y edad del agresor no fueron revelados.

La madre de la víctima, Yurineth Cumbrera, expresó su inconformidad con el resultado del proceso. Señaló que cuando aceptó el acuerdo se le aseguró que la pena sería de entre 25 y 30 años, por lo que esperaba la máxima sanción.

“Demasiada consternación, porque ni 50 ni 100 años devuelven a un ser humano, y mucho menos cuando se le quita la vida de manera tan inhumana. A mi hija le propinaron 45 puñaladas, una atrocidad tan grande”, declaró a medios locales a las afueras del juzgado.

La víctima, identificada como Katherine Cosme, fue asesinada el pasado 24 de febrero en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas. Según la Fiscalía, el crimen ocurrió cuando ambos descansaban en una hamaca en el patio de su vivienda. El agresor, cegado por los celos, golpeó a su pareja —madre de una niña de cuatro años— y luego la atacó con un cuchillo en distintas partes del cuerpo hasta causarle la muerte.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, entre enero y julio de este año se han registrado en Panamá 10 feminicidios, lo que representa una reducción del 17 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 12. De esos casos, cuatro se perpetraron con arma de fuego, dos con arma blanca, uno por asfixia y tres por causas aún no determinadas.

En 2024, Panamá cerró con 23 feminicidios, un 53 % más que los 15 reportados el año anterior. También se registraron 26 muertes violentas de mujeres, cifra que representa una disminución del 16 % frente a las 31 ocurridas en 2023.