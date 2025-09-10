Conductor sufrió convulsión y su auto terminó volando por la autopista: hay video

Un hombre de 70 años protagonizó un accidente que desafía toda lógica, pues su vehículo terminó volando sobre una autopista mientras él perdía el control.

El momento fue captado en video por otro conductor, quien no pudo ocultar su asombro y exclamó: “¡¿Qué demonios fue eso?!”.

Las imágenes muestran al automóvil cruzando varios carriles en el aire, sin tocar otro vehículo ni a peatones.

El insólito hecho ocurrió el miércoles 3 de septiembre en Long Island, Nueva York. Según información del New York Post, el hombre conducía por una vía lateral cuando sufrió una convulsión que lo dejó inconsciente.

Su pie continuó presionando el acelerador, lo que provocó que el vehículo se desviara de la curva y atravesara los seis carriles de la autopista. Al pasar por una pequeña colina, el auto se elevó como si fuera una rampa, aterrizando finalmente sobre un terraplén sin causar daños graves a terceros.

Este es el video del accidente

Afortunadamente, el conductor sufrió solo heridas leves y fue trasladado al Hospital Universitario South Shore, donde fue sometido a estudios médicos para determinar la causa exacta de la convulsión.

“Tuvo un episodio médico que le hizo perder el control y volar por el terraplén en la vía de servicio, sobre los carriles en dirección oeste y este, y aterrizó en el terraplén en el lado este”, explicó Dennison De Natalie, portavoz del Departamento de Bomberos de Bay Shore.

Aunque no se presentaron víctimas fatales, las autoridades iniciaron una investigación para verificar el estado del vehículo y esclarecer las circunstancias del episodio médico. El accidente evidencia cómo, incluso en segundos, la combinación de factores de salud y tránsito puede convertirse en un riesgo extremo, y resalta la importancia de la prevención y la atención médica en conductores mayores.

Este caso se suma a una serie de sucesos inesperados en carreteras de Estados Unidos, donde el azar y un “milagro” hicieron que un accidente que podría haber sido fatal terminara con solo heridas leves, dejando a todos los testigos con la respiración contenida y una historia increíble para contar.