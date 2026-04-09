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Blu Radio  / Mundo  / Conductora de bus escolar pone en riesgo a estudiantes tras casi ser arrollados por un tren

Conductora de bus escolar pone en riesgo a estudiantes tras casi ser arrollados por un tren

El imprudente hecho quedó registrado en video por los propios alumnos que se encontraban dentro del vehículo y por cámaras de seguridad en la zona.

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