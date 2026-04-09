Conductora de bus escolar pone en riesgo a estudiantes tras casi ser arrollados por un tren

Muchos padres de familia confían en que el transporte escolar es una de las opciones más seguras para que sus hijos lleguen al colegio. La idea de un vehículo dedicado, con rutas establecidas y supervisión adulta, genera tranquilidad frente a otros medios de transporte.

Sin embargo, un reciente caso ocurrido en Estados Unidos ha puesto en duda esa percepción de seguridad.

Conductora de bus escolar pone en riesgo a estudiantes

Una conductora de autobús escolar fue detenida en Bushnell, Florida, luego de protagonizar un peligroso incidente en el que varios estudiantes estuvieron a punto de ser arrollados por un tren. El hecho quedó registrado en video por los propios alumnos que se encontraban dentro del vehículo y por cámaras de seguridad en la zona.

De acuerdo con la información disponible, la conductora habría cruzado de manera imprudente las vías férreas cuando se aproximaba un tren y pese a la presencia de señales de seguridad.



La situación se agravó porque, al otro lado de la vía, había tráfico vehicular, lo que le impidió avanzar y dejó el autobús detenido sobre los rieles durante varios segundos.

Conductora habría cruzado de manera imprudente las vías férreas cuando se aproximaba un tren. Foto: captura de video en X.

Estudiantes vivieron momentos de pánico dentro del bus

Mientras el tren se acercaba, los estudiantes reaccionaron con nerviosismo. Algunos de ellos comenzaron a grabar la escena y se desplazaron hacia los asientos delanteros en un intento por alejarse de la parte trasera del autobús, que era la más expuesta ante un posible impacto.

Finalmente, el autobús logró avanzar unos metros más y el tren pasó muy cerca, evitando una colisión que habría tenido consecuencias graves.

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Tras lo ocurrido, las autoridades detuvieron a la conductora, que según medios locales, enfrenta 29 cargos por negligencia infantil por poner en riesgo a los menores que transportaba.