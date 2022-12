Construcción de muro fronterizo comenzará en meses y México deberá pagarla: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la construcción del muro en la frontera con México comenzará "en meses" y que su planificación ocurrirá "de inmediato".

"Tan pronto como podamos lo haremos físicamente", afirmó Trump al ser preguntado por la construcción del muro en su primera entrevista como presidente en la cadena ABC.



"Yo diría que en meses, sí. Yo diría que en meses, ciertamente la planificación va a comenzar de inmediato", subrayó el mandatario.



Cabe señalar que el propio Trump anunció este martes en Twitter que hoy miércoles tomaría diferentes medidas relativas a la seguridad nacional, incluida la construcción del muro fronterizo con México.

Según el diario The New York Times, en su orden ejecutiva Trump destinará fondos federales para la construcción del muro, aunque no está claro de dónde provendrá ese presupuesto.

No obstante, para construir el muro, Trump necesita que el Congreso apruebe una partida de gasto que permita a Estados Unidos adelantar el dinero para que luego sea México, según ha reiterado el mandatario, el que pague la muralla fronteriza, una idea que ha rechazado frontalmente el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto.

