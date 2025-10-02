Cuatro heridos por ataque en una sinagoga en Mánchester, Inglaterra

Cuatro personas resultaron heridas el jueves en un ataque con arma blanca en el exterior de una sinagoga en Mánchester, al norte de Inglaterra, informó la policía tras agregar que "disparó" al sospechoso.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar a las 9H41 locales (08H41 GMT) y estaban atendiendo a "cuatro personas con heridas causadas tanto por el vehículo como por las puñaladas", informó la policía en la red social X.

La policía dijo que disparó contra el sospechoso pero sin precisar si sobrevivió, aunque el alcalde del Gran Mánchester. Andy Burnham, dijo a la BBC que el "peligro inmediato parece haber pasado".

En desarrollo...