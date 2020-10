De hambre murieron dos abuelitos en Venezuela, denuncian sus vecinos

Profunda indignación ha producido en Venezuela la noticia de la muerte de una pareja de abuelos en Caracas, quienes presentaban una cuadro grave de desnutrición. La pareja falleció en su apartamento en la capital venezolana, en una nueva y triste noticia que refleja la dura situación de ese país.

Según el diario La Prensa de Lara , se trata de Silvia Margarita Sandoval Armas de 72 años, y su hemano Rafael David Sandoval Armas, de 74, quienes vivían juntos y sufrían de profundas necesidades económicas, según relataron los vecinos.

Yvette Hernández, vecina de la pareja de hermanos septuagenarios, señaló que "vivían de la pensión y de la caja de comida que da el Gobierno. De lo contrario, solo comían lo que le cocinábamos nosotros, sus vecinos".

La Policía tuvo que entrar con cuerdas por las ventanas del apartamento, pues no lograron tumbar la puerta, tras varios días en que no se sabía nada de los abuelos, pues no respondían a los llamados de sus vecinos.

La causa de la muerte, dicen medios en Venezuela, fue por la deficiencia calórica, la desnutrición , en ambas personas. Según la FAO, en 2019 se reportaron 6,8 millones de personas en Venezuela que no tienen cómo alimentarse en ese país.