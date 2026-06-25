Despega desde Colombia el primer vuelo con rescatistas rumbo a Venezuela tras el terremoto

Ante la emergencia humanitaria registrada en Venezuela tras el reciente terremoto, el Gobierno Nacional ha activado de inmediato sus protocolos de cooperación internacional. Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), confirmó en entrevista con Mañanas Blu que el primer contingente de socorristas colombianos se encuentra listo para partir hacia Caracas con el objetivo de reforzar las labores de búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros.

Prioridad: salvamento de vidas en las primeras horas

La estrategia de apoyo se ha estructurado bajo las directrices internacionales para desastres naturales, priorizando la ventana crítica de las primeras 48 a 72 horas. Según explicó el director de la UNGRD, el equipo humano y técnico que se desplaza hacia el vecino país está altamente capacitado para afrontar escenarios de colapso estructural.

“Colombia tiene unos 33 grupos USAR de búsqueda y rescate de diferentes niveles: pesado, liviano y medio. Vamos a priorizar ahorita el primer grupo, que serían 62 rescatistas y 4 binomios, igualmente 12 toneladas de equipos que estaríamos desplazando ahora en la mañana”, señaló Pava.

El funcionario subrayó que la coordinación se realiza en estrecha comunicación con el Sistema Nacional de Protección Civil de Venezuela. “Eso es lo que se debe realizar en las primeras horas, porque el tema es lograr rescatar la mayor cantidad de personas que han quedado atrapadas en el colapso de los servicios”, enfatizó el director ante la urgencia de la situación.



Logística y capacidad técnica de los equipos USAR

El despliegue incluye herramientas tecnológicas de vanguardia para la búsqueda en espacios confinados, incluyendo sistemas de comunicación y maquinaria especializada para el acceso a zonas de difícil rescate. Sobre las peticiones de maquinaria pesada, como grúas o taladros, Pava aclaró que este primer cargamento de 12 toneladas contiene elementos fundamentales para las tareas de ingeniería de rescate inicial.

Respecto a la posibilidad de enviar hospitales de campaña, el director aclaró que la logística se está ajustando minuto a minuto con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Estamos en alistamiento. Si lo podemos enviar en el primer grupo, lo enviamos, y si no, vamos a tener diferentes vuelos que vamos a realizar”, precisó el directivo.

Situación de colombianos en Venezuela

En cuanto a la integridad de los connacionales en territorio venezolano, Javier Pava confirmó que no hay reportes de ciudadanos colombianos fallecidos o gravemente heridos. Según la información suministrada por el embajador Milton Rengifo, una delegación de deportistas que se encontraba en un hotel de Caracas fue localizada y se encuentra en buen estado de salud.

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La preparación de Colombia ante eventos sísmicos

Sobre qué tanto está preparado el país para un eventual caso como el de Venezuela, Pava destacó que Colombia posee una estructura robusta gracias a su trayectoria en normas de sismorresistencia y una red de organismos de socorro —que incluye a la Cruz Roja, Defensa Civil, Policía y Ejército— con altos estándares operativos.

“Colombia tiene en el tema de terremotos una capacidad muy alta, muy buena. El tema de las normas de sismorresistencia tiene una trayectoria de muchísimos años que ha llevado a que las edificaciones se construyan cumpliendo estos estándares”, puntualizó, reafirmando que el país mantiene su compromiso de solidaridad regional mientras se consolida la evaluación de daños en la zona afectada de Venezuela.