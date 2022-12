Detectan siete llamadas de emergencia de submarino argentino perdido en el Atlántico

Siete llamadas satelitales provenientes del submarino argentino perdido en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo fueron detectadas este sábado, informó en un comunicado el Ministerio de Defensa.



Las llamadas "no llegaron a enlazar con las bases", indica el parte, "y se trabaja para establecer la ubicación precisa del emisor". Esto "indicaría que la tripulación intenta restablecer contacto", señaló el comunicado.



El "ARA San Juan" está perdido desde el miércoles cuando estableció su último contacto a 430 km de la costa en el Atlántico Sur, cuando navegaba de regreso de Ushuaia (extremo austral) hacia Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires.



"Las llamadas, con una duración de entre 4 y 36 segundos, fueron recibidas entre las 10.52 y las 15.42 (13H52 y 15H52 GMT) en distintas bases de la Armada, aunque no llegaron a establecer contacto", precisa el comunicado.



Las señales fueron detectadas "con la colaboración de una empresa estadounidense especializada en comunicación satelital".



"Se trabaja ahora para determinar la ubicación precisa del emisor de las señales, ya que se trata del submarino que lleva a bordo 44 tripulantes", informó el ministerio.



Desde el jueves una intensa búsqueda con colaboración internacional fue desplegada en el Atlántico Sur y hasta el momento no había arrojado resultados.