Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Detenidas en España siete personas que explotaban sexualmente a mujeres colombianas

Detenidas en España siete personas que explotaban sexualmente a mujeres colombianas

Las detenciones tuvieron lugar en la provincia de Alicante (este), después de una investigación que comenzó en noviembre de 2024.

