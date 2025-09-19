Juzgado en EE.UU. declaró culpable a hombre por explotación sexual de menores en Medellín

A casi dos meses de conocerse la primera condena contra Brandon Seth Wood, un ciudadano estadounidense por un caso de explotación sexual de menores de edad en Medellín, se conocieron importantes avances en otro proceso judicial por estas mismas situaciones que avanzaba en el país norteamericano.

Así lo informó en las últimas horas el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó que un jurado federal de Estados Unidos declaró culpable por tráfico sexual infantil y conducta sexual ilícita en el extranjero a Michael J. Inofuentes, involucrado en el abuso de una niña de 15 años de edad en la capital antioqueña.

AFP

Según el mandatario, Inofuentes, aprovechando su residencia en Colombia, negociaba encuentros sexuales con la víctima y otras citas en hoteles de la ciudad.

Gutiérrez también reveló que este hombre sería sentenciado en enero de 2026 y podría enfrentar una condena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua.



“La niñez es sagrada y debe estar protegida siempre. Quien abuse, viole o explote a un menor no merece compasión. Estos depredadores son lo peor de la sociedad y tienen que estar tras las rejas”, publicó el alcalde quien agradeció por estos resultados a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, al Departamento de Estado y diferentes agencias de inteligencia que han participado en procesos investigativos para llevar ante la justicia a los responsables de estos actos.

Inofuentes será el segundo condenado luego de Brandon Seth Wood quien estará en prisión por 14 años tras haber sido capturado en abril de 2024 en un hospedaje del barrio Aranjuez, con una adolescente de 15 años a quien le había ofrecido para explotarla sexualmente.