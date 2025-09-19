Capturan a hombre que robó más de $450 millones a turista estadounidense en Medellín

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dio a conocer que mientras uniformados estaban realizando patrullajes de vigilancia en la Comuna San Javier se logró observar cómo un hombre estaba intimidando con arma de fuego a un persona, intentando quitarle sus pertenencias. Ante esta situación las autoridades desplegaron un operativo para dar con la captura del ladrón y otro hombre que que conducía la moto donde huyeron del sitio.

El reporte entregado por las autoridades evidencia que luego de advertir a varias patrullas en la zona, se realizaron cierres en diversas vías de la capital de Antioquia, con lo que se logró la ubicación de uno de los sujetos señalados del hurto. Según denunció la persona hurtada, estaba haciendo turismo cuando fue abordada.

El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, destacó que el capturado de 25 años fue detenido metros más adelante del lugar donde se cometió el millonario hurto.

"Durante el procedimiento se logró la recuperación de joyas avaluadas en más de 470 millones de pesos, entre ellas dos cadenas de oro, una pulsera, un dije y un reloj marca Rolex", confirmó el uniformado.



El hombre de nacionalidad estadounidense recuperó las joyas y los accesorios mediante un acta oficial de entrega, mientras que delincuente fue capturado por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego.

El señalado ladrón fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelantan las audiencias preliminares, a la vez que las autoridades en Medellín buscan a la otra persona involucrada en el hurto.