Detienen a hombre que abusó y luego le quitó la vida a mujer de 83 años en Ecuador

La Policía de Ecuador capturó a un hombre señalado de estar vinculado con la violación y asesinato de una mujer de 83 años, crimen ocurrido el pasado domingo en el municipio de Déleg, provincia del Cañar, al sur del país.

La víctima, identificada como Luz B., fue hallada sin vida en su vivienda con evidentes signos de violencia sexual, confirmados posteriormente por la autopsia, según informó este jueves la institución policial.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que ordenó el levantamiento del cuerpo y las primeras diligencias judiciales. Tras las investigaciones iniciales, agentes ejecutaron un allanamiento en el sector Dubliay, donde se produjo la detención de Wilson Javier Q., de 35 años, principal sospechoso del hecho que ha generado conmoción en la comunidad.

Anciana, referencia Foto: Unplash

La indignación de los habitantes de Déleg derivó en protestas frente a la sede de la Fiscalía. Allí, un grupo de personas exigió que se les entregara al detenido y, al no lograrlo, causaron daños en las instalaciones y en un vehículo policial.

“El pueblo de Déleg está cansado, vamos a hacer justicia porque ya es demasiado”, expresó una mujer en medio de la manifestación, alertando sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores que viven solos en la zona.

La Fiscalía anunció que avanza en las investigaciones y en las próximas horas presentará la respectiva formulación de cargos contra el detenido.