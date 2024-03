Detienen a tres personas por supuesto sabotaje a movilizaciones chavistas en apoyo a Maduro

Según autoridades, tres personas fueron arrestadas hoy bajo la sospecha de planear sabotear movilizaciones chavistas en apoyo a la inscripción de la candidatura deNicolás Maduro para las elecciones presidenciales del 28 de julio. No se proporcionaron más detalles sobre los detenidos.

"Acabamos de agarrar a tres sujetos, tres sujetos que, en este momento, estaban planificando sabotear, generar condiciones para hacer violencia en este día glorioso", dijo el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández.

El también vicepresidente de Movilización y Eventos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que las tres personas se encontraban en distintos puntos de Caracas cuando fueron detenidas, y que una de ellas "tenía preparado un artefacto para lanzárselo al presidente".

"Esos son los de la derecha que no tienen pueblo, que no tienen gente, que no tienen votos y que saben que van a perder", dijo Fernández, quién no precisó si tiene vínculos con alguna formación política en concreto o por qué lo identifica con una determinada ideología.

Según el Ejecutivo, desde 2023 han sido desactivados "no menos de siete conspiraciones" que tenían como objetivo atentar contra "la alta dirigencia" del chavismo y generar un "ambiente deviolencia política" de cara a las presidenciales.

Por otra parte, Fernández aseguró que este lunes "será un día victorioso", en el que el chavismo dirá que "Venezuela tiene el candidato de la patria", mientras que la oposición busca la "manera de generar distorsión" y de tomar "el camino que más les conviene a ellos, que es que no haya elecciones".

Sin embargo, el sector más amplio del antichavismo, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), insiste en que su ruta es la electoral, para la que escogió, el viernes, a la historiadora Corina Yoris como su aspirante presidencial, ante la inhabilitación que impide a María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre, competir por cargos públicos en estos y otros comicios hasta 2036.

Yoris aseguró este lunes, cuando concluye el proceso de presentación de candidaturas, que comenzó el jueves, que han agotado todas las vías para poder inscribir su nombre en el sistema electoral, al que -denunció- la oposición que representa no ha podido tener acceso.

Hasta ahora, se han inscrito nueve políticos disidentes de la oposición. Maduro formalizará su candidatura hoy ante el Consejo Nacional Electoral(CNE), con una marcha convocada por el chavismo que cuenta con la participación de seguidores de todo el país y autoridades del Ejecutivo, incluida la vicepresidente ejecutiva, Delcy Rodríguez.