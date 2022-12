Diosdado Cabello amenaza con dejar sin luz ni gas a diplomáticos de EE.UU. en Venezuela

El jefe de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, dijo al cuerpo diplomático de EEUU en Venezuela que "si no hay relaciones diplomáticas no hay ningún tipo de prerrogativas", luego de que el presidente, Nicolás Maduro, rompiera relaciones con el Gobierno de Donald Trump.



"A lo mejor se va la luz en ese sector, no llega el gas", dijo Cabello en su programa transmitido por el canal estatal VTV como "cosas que pudieran ocurrir" en la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en el este de Caracas.



Maduro anunció que el personal diplomático de EE.UU. que vive en Venezuela tenía 72 horas para abandonar el país, después de que Trump reconociera al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien esta misma jornada se autoproclamó presidente interino de la nación.

Vea también: China respalda a Maduro y le pide a Estados Unidos no interferir en Venezuela



Cabello dijo además esperar "a ver si se impone la cordura" y el Gobierno estadounidense se da cuenta de "que lo que están cometiendo es un exabrupto terrible que va a repercutir en ellos mismos".



Según Cabello, que encabeza un foro integrado únicamente por chavistas y no reconocido por diversos países del mundo, todas estas restricciones ocurrirían "siempre dentro del marco de la ley".



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció hoy que mantendrá a su personal diplomático destacado en Venezuela desoyendo así al Gobierno de Nicolás Maduro, e instó a la Fuerza Armada venezolana a protegerlos.



Pompeo dijo en un comunicado que Maduro, al que tildó de "expresidente", "no tiene la autoridad legal para romper las relaciones con EE.UU. o para declarar a los diplomáticos estadounidenses persona 'non grata'".



Después de la decisión de Maduro de romper relaciones con EE.UU., Guaidó dijo que mantendrá relaciones diplomáticas con Estados Unidos, contrariando la decisión del líder chavista.



"El Estado de Venezuela desea firmemente que mantengan su presencia diplomática en nuestro país", según un comunicado difundido por Guaidó en Twitter y dirigido a "todas las Embajadas presentes en Venezuela".



Además, Guaidó instó a las misiones diplomáticas en Venezuela a "desconocer cualquier orden o disposición al respecto que contradiga el firme propósito del poder legítimo de Venezuela", en alusión al dictamen de Maduro.

Publicidad