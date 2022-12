Doce muertos deja tiroteo en bar de California

Doce personas fallecieron en un tiroteo en un abarrotado bar de la zona de Los Ángeles la noche de este miércoles, informó a la prensa el sheriff del condado de Ventura, Geoff Dean.



Entre las víctimas figuran 11 personas que se encontraban en el bar y un policía que intervino en el lugar. El atacante también falleció en el local del exclusivo suburbio de Thousand Oaks, donde se celebraba una fiesta estudiantil.



"El incidente continúa. No podemos considerar esta situación bajo control", dijo el capitán Garo Kuredjian, antes de añadir que el atacante aún podría estar vivo dentro del local, según diferentes medios.



Vea también: Once muertos y seis heridos deja el tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh, EE.UU.



"Por favor, aléjense del área. Incidente de seguridad en activo. Los detalles aún se desconocen", indicaron los bomberos en Twitter.



Un testigo dijo a la filial local de la cadena ABC que vio a un sospechoso, con barba y sombrero, lanzar granadas de humo y atacar a un vigilante de seguridad, antes de comenzar a disparar indiscriminadamente.



"La gente trataba de salir por las ventanas", añadió.



Un portavoz de la oficina del Sheriff del condado aseguró que se ignora, por ahora, el número de heridos y que se cree que en el momento del ataque había unas cien personas.



En el local, el más grande de música en vivo de la zona, se celebraba en la noche del miércoles una fiesta "country" para universitarios.



Thousand Oaks está a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles y no muy lejos de las áreas de Calabasas y Malibú.