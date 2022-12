Donald Trump acusa a China de no hacer nada con respecto a Corea del Norte

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este sábado a China de no hacer nada con respecto a Corea del Norte, después de que el régimen asiático lanzara un misil balístico intercontinental el viernes.



"Estoy muy decepcionado con China. Nuestros estúpidos líderes del pasado les han permitido generar cientos de miles de millones de dólares cada año en comercio, pero no hacen NADA por nosotros con respecto a Corea del Norte, sólo hablar", se quejó en una serie de tuits.



Le puede interesar: EEUU detecta lanzamiento de misíl balístico intercontinental por Corea del Norte.



"No permitiremos que esto continúe. ¡China podría solucionar esto fácilmente!", aseguró.





Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.