Dos sismos de magnitud 4 y 4,2 sacudieron una zona en el Caribe con una diferencia de 10 minutos

Dos sismos de magnitud 4,2 y 4 sacudieron este domingo parte de República Dominicana con su epicentro en la provincia de Puerto Plata (norte). Hasta el momento, no se tiene información de víctimas ni daños materiales.

El primer temblor, de magnitud 4,2, sucedió a las 15:49 hora local (19:49 GMT) y tuvo su epicentro 3,6 kilómetros al oeste de Luperón, a una profundidad de 22.8 kilómetros, en dicha provincia de Puerto Plata.

El segundo evento, de magnitud 4, 10 minutos más tarde, tuvo su núcleo a 6,2 kilómetros al este de Villa Isabela, a 13,1 kilómetros de profundidad, también en Puerto Plata, indicó el Centro Nacional de Sismología (CNS).

La isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, está ubicada en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.



En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.