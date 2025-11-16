En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Dos sismos de magnitud 4 y 4,2 sacudieron una zona en el Caribe con una diferencia de 10 minutos

Dos sismos de magnitud 4 y 4,2 sacudieron una zona en el Caribe con una diferencia de 10 minutos

El lugar está ubicado en una zona de gran actividad sísmica debido a un sistema de más de una docena de fallas geológicas que atraviesan casi todo el territorio firme y algunas áreas marinas próximas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad