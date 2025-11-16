Nuevo ataque de Estados Unidos a lancha en el Pacífico deja 3 muertos

Las autoridades militares de Estados Unidos informaron que el pasado 15 de noviembre se ejecutó un ataque en aguas internacionales del Pacífico, en el marco de una operación dirigida por el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

De acuerdo con el reporte oficial, la acción estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, que intervino una embarcación señalada por los servicios de inteligencia como perteneciente a una organización terrorista designada.

On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj — U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025

Según Inteligencia, la lancha transitaba por una ruta utilizada para el tráfico ilícito de estupefacientes y, al momento de la operación, transportaba cargamento ilegal.

El ataque dejó tres hombres muertos, identificados por las autoridades como integrantes de un grupo narcoterrorista. Con este, se completan 21 acciones de este tipo, que han dejado un total de 83 personas fallecidas en distintos operativos.



En desarrollo...