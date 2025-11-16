En vivo
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Nuevo ataque de Estados Unidos a lancha en el Pacífico deja 3 muertos

Según Inteligencia de Estados Unidos, la lancha transitaba por una ruta utilizada para el tráfico ilícito de estupefacientes y, al momento de la operación, transportaba cargamento ilegal.

