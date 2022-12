Dramático relato del padre del jefe de operaciones del submarino ARA San Juan

aseguró que ahora viene el momento de “la verdad y la justicia”.Tras la confirmación de la ubicación de los restos del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre del 2017,Jorge Villarreal contó a BLU Radio que las primeras informaciones sobre los acercamientos al punto donde fue hallado el submarino las conoció a través de los medios de comunicación

, pero tuvo la confirmación plena del hallazgo cuando el jefe de la base de Mar del Plata se acercó este viernes a su hotel.

Vea también: ¿Buscaban petróleo? Las preguntas sin respuesta en el rescate del submarino ARA San Juan

Jorge, quien también fue marino, relató que su hijo quería ser traumatólogo, pero no se pudo resistir y el mar se convirtió en su pasión., según su padre, lo recuerda todos los días.“Ella lo tenía siempre presente, incluso, cuando hacia algunas situaciones ella me decía “no, así me enseñó mi papá, esto es lo que me enseñó mi papá”.Finalmente, aunque entiende que es complicado rescatar los restos del submarino como lo manifestó el ministro de Defensa,

Publicidad