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Blu Radio  / Mundo  / EEUU acusa a China de retener barcos con bandera panameña en pleno litigio por el canal

EEUU acusa a China de retener barcos con bandera panameña en pleno litigio por el canal

Esa sentencia llegó tras grandes presiones del presidente Donald Trump, que poco después de asumir el poder advirtió a Panamá que no estaba dispuesto a permitir que infraestructuras clave para el tránsito marítimo quedaran en manos chinas.

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China advirtió al gobierno estadounidense que un uso desmesurado de la inteligencia artificial en el ámbito militar podría sumir al mundo en el apocalipsis de la película "Terminator".
Foto: AFP.
Por: EFE
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Actualizado: 27 de mar, 2026

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