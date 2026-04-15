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EEUU ataca una nueva embarcación en el Pacífico y deja cuatro muertos

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Ataque-Pacifico.jpg
Ataque en el Pacífico
Foto: Captura de pantalla video
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

Estados Unidos dijo haber destruido este martes una nueva embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, en un ataque en el que murieron cuatro personas.

El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.

Ayer lunes, el Ejército estadounidense comunicó otro ataque, en el que murieron dos personas.

Con el operativo ejecutado esta tarde, ya son tres los ataques en aguas internacionales realizados por Washington contra embarcaciones que denuncia que están vinculadas al crimen, en los que han muerto un total de diez personas.

El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, que iniciaron en el segundo semestre de 2025 y que fueron la antesala del operativo militar con el que capturaron a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, acusado de narcotráfico en una corte federal de Nueva York.

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