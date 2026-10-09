EEUU mantiene nuevos contactos con Rusia sobre el posible brote de peste neumónica

El Gobierno de Estados Unidos mantuvo este jueves nuevos contactos con las autoridades rusas por la muerte de una investigadora en Siberia, que habría contraído peste neumónica, según un alto funcionario del Departamento de Estado.

"Hemos mantenido una comunicación activa con el gobierno ruso, incluso esta misma mañana", explicó a la prensa un alto cargo del Departamento de Estado bajo condición de anonimato, sin agregar mayores detalles.

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El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, dio este jueves por concluidas todas las medidas profilácticas para prevenir una epidemia ante el supuesto brote neumónico que estalló la semana pasada en la región siberiana de Irkutsk, donde varios hospitales habrían sido puestos en cuarentena.

Diferentes países han estado en contacto con las autoridades rusas sobre este asunto, incluido Estados Unidos, que comenzó a intercambiar información con Moscú el pasado 2 de octubre, fecha en la que se cree que una investigadora falleció a causa de esta enfermedad.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que llamaría al líder ruso, Vladímir Putin, para hablar de este asunto, tras lo que descartó el miércoles que la causa del brote sea un arma biológica y añadió que Moscú asegura tener la situación "totalmente bajo control".