Ejército venezolano: ¿Clave en las elecciones presidenciales?

El domingo Venezuela enfrenta una de las elecciones presidenciales más difíciles de su historia. Las encuestas apuntan a que después de 25 años el chavismo podría perder el poder.

La participación es clave, según fuentes cercanas al proceso. El chavismo, de acuerdo con analistas, apuesta a que sea baja y a que su techo de 30% de popularidad le pueda dar la victoria, mientras la oposición precisa todo lo contrario, más votos para diluir la fuerza oficialista.

Maduro cerró su campaña el jueves con un multitudinario mitin en la emblemática Avenida Bolívar de Caracas, después de empapelar el país con su rostro en afiches, murales y gigantescas vallas.

González y la oposición, que enfocaron su campaña en redes sociales ante la escasez de recursos y, en muchos casos, el clima de censura y autocensura en medios de comunicación tradicionales, desbordaron otra avenida de Caracas en su último mitín preelectoral.

Publicidad

Pero, y ¿Qué pasará a partir del lunes si pierde Maduro?, ¿Qué puede pasar si se queda en el poder ya sea porque gana o porque no acepta los resultados?.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Carlos Lizarralde, escritor venezolano, habló de lo que esperan los venezolanos de cara a la contienda electoral, la intención de voto de los venezolanos y eventual panorama en el que la oposición se quedara con las elecciones y la reacción del régimen del presidente Nicolás Maduro.

Publicidad

Para el escritor, el papel del Ejército de ese país es importante y crucial y reflexionó sobre el tema: "La clave de cualquier elección en Venezuela tiene que ver con el Ejército, el tema no es tanto si van a ganar o no. La pregunta es: ¿qué quiere hacer el Ejército. Dudo mucho que en el Ejército quieran a María Corina Machado", dijo.

El escritor aseguró que una de las grandes limitantes, puede ser la relación entre la oposición y el Ejército, dijo que "A mí no me parece factible que las relaciones entre la oposición el Ejército no permitirían un cambio de régimen".

Observadores y campaña

Según las autoridades, más de 635 observadores internacionales han confirmado su visita a Venezuela para presenciar el proceso electoral, pero, entre ellos, no se encuentran los de la Unión Europea (UE), pese a que fueron invitados en marzo por el CNE, el mismo que les retiró la invitación poco más de dos meses después.

La razón fue, según Amoroso, la ratificación de las sanciones personales e individuales -sin impacto sobre empresas públicas o fondos del Estado- que el grupo de los Veintisiete mantiene sobre funcionarios chavistas, impedidos de viajar al territorio comunitario y con sus bienes y propiedades en la UE congelados.

Publicidad

La retirada de dicha invitación despertó recelos y desconfianza en los ciudadanos próximos a la oposición, que se han organizado para vigilar, en primera persona, el desarrollo de los comicios, al considerar que los observadores que presenciarán el proceso son afines al chavismo.

Una vez superado el revés, la oposición se metió de lleno en la campaña, sin perder de vista los movimientos del CNE, que se comprometió a vigilar el proceso y a no permitir que se incumplieran las normas contempladas en la ley electoral.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: