‘El Año Viejo’, la historia de un tema clásico de fin de año que genera varias emociones

‘El Año Viejo’ la canción de Tony Camargo, es un tema clásico escuchado por miles de familias durante la noche donde termina un año y comienza el otro.

“Ay, yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra", versos que se han convertido en un himno en las familias de varios países, pero fue en 1953 que esta canción se grabó.

Escrita por el compositor colombiano Crescencio Salcedo, la canción supo reflejar aquellas emociones que sienten en estas épocas.

Salcedo siempre hacía alusión a su origen, el cual lo convirtió en un “recogedor de sonidos” al escribir canciones. El compositor nació en Palomino, Bolívar, el 27 de agosto de 1913 y creció entre los agrestes campos, con hacha y machete, ordeñando vacas y sembrando sueños.

De niño tocaba la flauta de caña, un rústico instrumento que nunca dejaba de lado, y su él mismo había creado. Su primera inspiración fue “El gusto por las mujeres”, a la que siguió “Cosquillitas”, que comenzó a escucharse en la radio, y luego, ‘El Año Viejo’.

‘El Año Viejo’ es una canción muy popular tanto en México como en España, Italia, Japón y Rusia. A través de los años, el sencillo ha tenido versiones con sonidos más modernos.