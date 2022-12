El ataque a Nueva York fue horrible, se vivieron momentos dramáticos: testigo

Yvette del Pozo, habitante de Nueva York y testigo del atentado que dejó ocho muertos, habló en Mañanas BLU sobre los dramáticos momentos que vivieron durante lo que el gobierno estadounidense calificó como “acto terrorista”.



La mujer relató que estaba a unas dos cuadras del lugar en el que ocurrieron los hechos cuando guardias de seguridad de una escuela cercana les informaron que “había un hombre armado y se habían cerrado las calles”.



Dijo que cuando logró salir de la escuela, caminó hacia otro lugar y “en ese momento daba mucho dolor porque se veía a la gente corriendo muy asustada para salvar su vida”.



Le puede interesar: El autor del atentado de Nueva York estaba vinculado al EI.



Aseguró que cerca del lugar en el que ocurrió la tragedia hay varias escuelas y no fue mayor “pues fue minutos antes de que salieran todos los niños de las escuelas”.



Del Pozo explicó que se vivieron momentos de temor una vez pudieron salir “pues no se sabía si iba a pasar algo mayor y todo el mundo tenía muchísimo miedo”.



Reveló que este miércoles volvió al lugar del atentado “y es muy triste ver eso, es dramático, no se volverá a la normalidad en mucho tiempo”.



Publicidad