El balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela asciende a 4.561

La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes en 71, hasta al menos 4.561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16.740 y 17.907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Terremoto en Venezuela Foto: AFP

La actualización del informe también señaló que 128.324 familias han sido atendidas y que 20.231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25.000.



Jorge Rodríguez además anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque sin profundizar en detalles.

Desde el pasado 24 de junio, se han presentado 1.254 réplicas, según el Gobierno.

Se observan las fachadas dañadas de dos edificios residenciales en Catia La Mar, estado de La Guaira (Venezuela), el 4 de julio de 2026, tras los terremotos. Los devastadores terremotos gemelos de Venezuela han causado la muerte de cerca de 3.000 personas, según cifras oficiales difundidas el 4 de julio, mientras los equipos internacionales de rescate comenzaban a reducir las operaciones de búsqueda de supervivientes entre los escombros. AFP

Una de las más sentidas ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto. La réplica provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.