El brent se dispara un 6 % tras dar por acabado Trump el alto el fuego con Irán

El precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre se ha disparado más de un 6 % y supera los 78,5 dólares el barril, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya dado por acabado el alto el fuego con Irán y haya asegurado que no quiere negociar más.

A las 11:00 horas (9.00 GMT), el precio del crudo brent de referencia en Europa, sube un 6,01 % y el barril cotiza a 78,58 euros; mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., registra también un avance del 6 %, hasta los 74,82 dólares.

Petróleo / Imagen de referencia / Foto: AFP

El gas natural también avanza, el 5,33 %, con el megavatio/hora en 49,06 euros.

Trump ha vertido graves ofensas contra los líderes iraníes, a los que ha tachado de "escoria" y "gente enferma".



Previamente a la declaración de Trump en la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara (Turquía), afirmando que rompe el alto el fuego con Irán, Irán había asegurado que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petroleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz habían dejado sin efecto partes clave y fundamentales del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.