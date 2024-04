El caso de los aretes Cartier que compró un joven a $ 50.000 cuando valían $ 50 millones

Hace unos meses a un joven en México le llamó la atención una publicidad enInstagram de Cartier, una casa de joyería y relojería francesa de renombre mundial que se ha convertido en un símbolo de lujo, sin saber que en la plataforma de ventas encontraría unos aretes que estaban a precio regalado.

Se trataba de los pendientes Clash de Cartier, modelo de doble hilera con oro rosa y diamantes. ¿El precio? 237 pesos mexicanos, que en precio colombiano solo es 55.000 pesos. Por lo que el joven no dudó en aprovechar tremendo descuento y comprar dos pares de aretes. Incluso compartió en sus redes sociales el video que muestra cómo aparecía ese valor.

"Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad", sostuvo el joven. Por un error de la pagina, los aretes quedaron sin los tres ceros que seguían la cifra de 237, por lo que el precio real era de 237.000 pesos, unos 54 millones de pesos colombianos.

La publicación del mexicano tomó revuelo en redes sociales y rápidamente se convirtió en el tema de interés en ese país. Incluso las autoridades mexicanas que defienden al consumidor se enteraron del caso y trataron de mediar en una situación compleja, pues el joven pide que le entreguen los aretes Cartier.

Entre publicaciones, el chico aseguró: “Profeco va a encarar a Cartier para que me den mis aretes de diamantes”, pero después contó que no han llegado a un acuerdo.

¿Qué respondió Cartier?

Pues la empresa se contactó con el joven para hacer el reembolso de su dinero y unos regalos que la compañía le daba para enmendar el error que se presentó en su página. "Este fue el oficio prehecho que me hicieron, y con esto solitos se echaron de cabeza porque me dieron las pistas que me faltaban", sostuvo el joven.

En la carta, Cartier aseguraba que se diera por satisfecho “de cualquier reclamación derivada de la orden de compra (...) renunciando expresamente al derecho de recibir el bien ahí identificado”. La compañía le ofreció dos obsequios: una botella de champagne Cartier Cuvée y un portapasaporte. El joven se negó a recibir estos regalos y exige los aretes.

Este fue el oficio prehecho que me hicieron, y con esto solitos se echaron de cabeza porque me dieron las pistas que me faltaban pic.twitter.com/DPqvFFp1k4 — dre pute (@LordeDandy) April 20, 2024

A pesar de que este pleito lleva meses sin resolverse, hasta ahora fue que se viralizó por lo que compartió el joven en sus redes sociales.