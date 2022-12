El elenco del musical ‘Hamilton’ no abucheó a Pence: Luis Manuel Miranda

“Hamilton”, el musical más exitoso de Broadway, donde fue abucheado.



A propósito, Luis Manuel Miranda, padre de Lin Manuel Miranda, quien dirige el famoso musical, en entrevista con BLU Radio, dijo que los abucheos se dieron no por los integrantes del musical, sino por los asistentes.



En ese sentido, Miranda agregó que será el mismo presidente electo, Donald Trump, quien debe explicar por qué pidió al grupo disculparse.



“Al presidente electo le fascina Twitter y forma peleas que no existen en todo el mundo”, dijo.



Agregó que Pence, pese a los abucheos, manifestó que se trataba de una “acción” propia de la democracia, más cuando la campaña hacia la Casa Blanca estuvo cargada de insultos de parte y parte.



Una vez terminado el espectáculo, Brandon Victor Dixon, el actor que interpreta el rol de Aaron Burr (vicepresidente de 1801 a 1805), agradeció a Pence su asistencia y a continuación dijo:

“Esperamos que nos escuche”.



“Nosotros, señor, somos el país diverso que está ansioso y alarmado de que su nueva administración no nos proteja, ni a nuestro planeta, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, o que no nos defienda a nosotros ni defienda nuestros derechos inalienables”, declaró entre los aplausos del público.



